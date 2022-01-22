Son dakika gelen haberlere göre Balıkesir'in Dursunbey ilçesi merkez üssü olmak üzere 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul'da ve çevre illerde de hissedildi. AFAD ise depremin şiddeti 4,7 olarak açıkladı. Bunun ardından vatandaşlar, 22 Ocak deprem merkez üssü neresi? Deprem nerelerde hissedildi? İstanbul mu Balıkesir mi? Hangi illerimizde deprem hissedildi? Deprem büyüklüğü kaç? merak etti. İşte bilgiler...

22 Ocak deprem merkez üssü neresi? Deprem nerelerde hissedildi? İstanbul mu Balıkesir mi? Hangi illerimizde deprem hissedildi? Deprem büyüklüğü kaç? Son dakika gelen haberlere göre, Balıkesir'in Ayvacık ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bunun ardından vatandaşlar, Son dakika nerede deprem oldu? 22 Ocak Cumartesi 2022 İstanbul'da deprem mi oldu? Deprem merkez üssü neresi? Hangi bölgede oldu? merak etti. Peki, İstanbul depremi kaç şiddetinde oldu? Depremin merkez üssü neresidir? Depremin merkezi haritadaki yeri neresi? İşte bilgiler...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Balıkesir'in Ayvacık-Dursunbey merkez üssü olmak üzere 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 22:31'de gerçekleşen sarsıntı, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olarak gösterilirken, şiddeti ise 4,8 olarak verildi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4,7 OLARAK AÇIKLADI

Gerçekleşen depremi AFAD ise 4,7 şiddetinde açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde saat 22.31'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

Deprem sonrası AFAD'dan yapılan ikinci açıklamada, "Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Depremin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yerlikaya açıklamasında, "Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ DURUM BULUNMUYOR

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendilerine intikal eden bir olumsuzluk olmadığını duyurdu.

Bakan açıklamasında, "Balıkesir Dursunbey'de, 22.31'de gerçekleşen 4,7 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Balıkesirimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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