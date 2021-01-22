22 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
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22 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

22.01.2021 09:00 | Son Güncelleme: 22.01.2021 09:03
22 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 22 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 22 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

KANAL D YAYIN AKIŞI

05:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00Gelinim Mutfakta

15:45Arka Sokaklar

19:00Kanal D Ana Haber

20:00Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

05:00Geniş Aile/ Tkr

09:45 Demet Ve Alişan'la Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Söz/ Tkr

18:30 Star Haber

20:00 Akrep

FOX TV YAYIN AKIŞI

06:00 İnadına Aşk - Tekrar

07:00 Fatih Savaş İle ...

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 Dünya Avucunuzda - Tekrar

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle...

20:00 Son Yaz

23:30 Sen Çal Kapımı - Tekrar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

05:15 Turgay Başyayla İle

06:00 Çocuktan Al Haberi

09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı

11:30 Turgay Başyayla İle

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ramo

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Atv Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber Bülteni

20:00 Akıncı

22:45 Hercai

TRT YAYIN AKIŞI

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht "abdülhamid"

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00O Oynat Bakalım

07:158'de Sağlık

09:30 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

13:45 Doya Doya Moda

17:45 Survıvor Panorama

20:00 Kırmızı Oda

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