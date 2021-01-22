22 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 22 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 22 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
KANAL D YAYIN AKIŞI
05:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00Gelinim Mutfakta
15:45Arka Sokaklar
19:00Kanal D Ana Haber
20:00Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
05:00Geniş Aile/ Tkr
09:45 Demet Ve Alişan'la Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz/ Tkr
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
FOX TV YAYIN AKIŞI
06:00 İnadına Aşk - Tekrar
07:00 Fatih Savaş İle ...
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 Dünya Avucunuzda - Tekrar
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle...
20:00 Son Yaz
23:30 Sen Çal Kapımı - Tekrar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
05:15 Turgay Başyayla İle
06:00 Çocuktan Al Haberi
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı
11:30 Turgay Başyayla İle
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ramo
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Atv Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber Bülteni
20:00 Akıncı
22:45 Hercai
TRT YAYIN AKIŞI
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "abdülhamid"
TV 8 YAYIN AKIŞI
06:00O Oynat Bakalım
07:158'de Sağlık
09:30 Survıvor Ünlüler - Gönüllüler
13:45 Doya Doya Moda
17:45 Survıvor Panorama
20:00 Kırmızı Oda