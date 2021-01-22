22 Ocak Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

22 Ocak Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Ocak'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ocak Cuma Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Ocak Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 2941727

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah İNDERE MEVKİİ, İSLAMBOL sk bölgelerinde 22/01/2021 09:00:00 - 22/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...