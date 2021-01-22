22 Ocak Cuma hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün kar yağacak mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Ülkemizi saran kar ve yağmur ne zamana kadar sürecek? Peki Ankara ve İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından 22 Ocak Cuma, bugün hava nasıl? Hava karlı mı, yağmurlu mu, güneşli mi? İşte 22 Ocak Cuma günlük hava durumu tahminleri!

İstanbul ve Ankara genelinde beklenen kar yağışı ve dolu uyarılarının ardından, vatandaşlar ülkedeki hava durumunu merak ediyor. Günlük işlerini hava durumuna göre düzenleyen vatandaşı 22 Ocak Cuma, bugün hava nasıl? merak ediyor. En doğru hava durumu verilerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

22 OCAK CUMA 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu yakası ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin, zamanla Kıyı Ege ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 15°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Anadolu yakası yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C: Parçalı, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yerel sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 7°C: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DENİZLİ °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 14°C: Az bulutlu

ANTALYA °C, 15°C: Az bulutlu

HATAY °C, 10°C: Az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 5°C: Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 4°C: Parçalı bulutlu

KONYA °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, -1°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 7°C: Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 10°C: Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C: Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 7°C: Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 11°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C:Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, -7°C: Parçalı ve az bulutlu

HAKK Rİ °C, -2°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -8°C: Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -1°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 6°C: Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 5°C: Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 6°C: Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 8°C: Az bulutlu ve açık

22 OCAK CUMA 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde bölgenin doğusu ile İstanbul Anadolu Yakası ve boğaz çevresinin kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

22 OCAK CUMA 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. İç kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Bölge genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

22 OCAK CUMA 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege aralıklı sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 3 derece artacak.

RÜZGAR: Güney yönlerden orta kuvvette, kıyı kesimlerde zaman zaman kuvvetli esecek.

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...