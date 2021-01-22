22 Ocak cuma günü canlı ders var mı? Karne günü canlı ders var mı?

22 Ocak cuma günü karnelerini alacak öğrenciler, 22 Ocak cuma günü canlı ders var mı? Karne günü ders var mı? sorularını araştırıyor.

Uzaktan eğitim gören öğrenciler, bu yıl ara tatile 22 Ocak tarihinde girerken karnelerini dijital ortamda alacak. Uzaktan eğitim gören, canlı ders alan öğrenciler 22 Ocak cuma günü canlı ders var mı? Karne günü ders var mı? soruyor.

22 OCAK CUMA GÜNÜ CANLI DERS VAR MI?

Salgın nedeniyle alınan tedbirler arasında yüz yüze eğitim ara verip, canlı ders, online eğitim, uzaktan eğitim olarak verilmekteydi. Bir dönemin uzaktan eğitim alarak geçiren öğrenciler, 22 Ocak cuma günü karne heyecanı yaşayacak. Dijital ortamda karnelerini alacak olan öğrenciler 22 Ocak Cuma günü itibariyle de ara tatile (sömestr) de başlamış olacak. Karne günü, 22 Ocak Cuma günü canlı dersler ise devam edeceği yönünde karar alındı.

KARNE GÜNÜ CANLI DERS VAR MI?

Karne günü bazı özel okullarda canlı ders devam ederken, bazı özel okullarda ise karne günü canlı işlenip işlenmeyeceği ise okul yönetiminin inisiyatifinde olacak. Devlet Okullarında ise 22 Ocak Cuma günü, karne günü canlı ders işlenmeye devam edecek.