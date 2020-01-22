22 Ocak Çarşamba DHA Spor Gündemi

22.01.2020 09:35 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:35

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya superbike şampiyonluğu

"MotoGP'den teklif gelirse tabii ki giderim"

Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina DHA 'ya özel konuştuRamil Guliyev: Olimpiyatta altın madalya hedefliyorumEkaterina Zavialova: Doğum yaptıktan sonra yeniden form tutarak gelecekte Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışmak istiyorum

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16 TURU RÖVANŞ MAÇLARI14.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor (1-3)17.00 Göztepe - Antalyaspor (3-4)20.30 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2-3)

GALATASARAY17.30 Sarı kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi son antrenmanını yapıp kampa girecek.

TRABZONSPORBordo mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak ve Denizli'ye gidecek.

BASKETBOL7DAYS EuroCup19.30 UNICS Kazan - Galatasaray Doğa Sigorta22.45 Joventut Badalona - TofaşFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Gaziantep Basketbol - Tenerife22.00 Filou Oostende - Türk TelekomFIBA Europe Cup17.00 Bahçeşehir Koleji - Enisey20.00 Pınar Karşıyaka - LeidenFIBA EuroLeague19.30 Fenerbahçe Öznur Kablo - Dinamo Kursk20.00 TTT Riga - Çukurova Basketbol KulübüFIBA EuroCup20.30 Beşiktaş TRC İnşaat - Carolo Basket

VOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi17.00 Spor Toto - İstanbul BBSKCEV Şampiyonlar Ligi17.30 Eczacıbaşı VitrA - LP Salo20.00 Budowlani - Fenerbahçe OpetCEV Kadınlar Challenge Kupası20.00 CSM Lugoj - Türk Hava Yolları

AVRUPA'DAN FUTBOL22.30 Leicester City - West Ham (Çağlar Söyüncü - Premier Lig)22.45 Juventus - Roma (Mert Çetin, Cengiz Ünder - İtalya Kupası)23.00 Badalona - Granada (İsmail Köybaşı - İspanya Kral Kupası)23.00 Tenerife - Real Valladolid (Enes Ünal - İspanya Kral Kupası)

İLHAN AĞABEY FUTBOL TURNUVASI14.00 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın anısına bu yıl ikincisi düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası"nda final maçı oynanacak. Osmanlıspor ile MKE Ankaragücü'nün U16 ve U17 takımları arasında oynanacak karşılaşma sonunda şampiyon olan takıma kupası Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav tarafından verilecek.

AT YARIŞI

19.00 Japonya'da Ulusal Yarışçılık Birliği (NAR) lisansı bulunan 45 yaşındaki Japon jokey Satoshi Yonekura, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek Handikap 16 koşusunda "Cerensel" isimli safkanla piste çıkacak.

Kaynak: DHA