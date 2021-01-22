22 Ocak bu hafta Doya Doya Moda kim elendi? Doya Doya Moda bu hafta kim gitti? Doya Doya Moda erkekler ve kızlarda haftanın birincisi kim oldu?

Doya Doya Moda yarışmacıları bu hafta haftanın finalinde son kez podyuma çıktı! TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 22 Ocak 300. bölüm konseptiyle şık elbiseler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. İşte detaylar...

TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'nın 22 Ocak bölümünde Doya Doya Moda 300. bölüm kutlaması konseptiyle şık kıyafetler giyildi.. Hafta içi her gün saat 14.15'te izleyici karşısına çıkan Doya Doya Moda'da haftanın birincisi ve haftanın elenen ismi bugün belli oldu. Peki Doya Doya moda erkekler kim elendi? Doya Doya Moda kızlar kim elendi? İşte haftanın birincisi ve elenenleri!

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DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM KAZANDI?

Doya Doya Moda kızlarda bu haftanın birincisi Rabia oldu. Doya Doya Moda Birben bu hafta 6. kolyesini aldı. Doya Doya Moda erkeklerde ise bu haftanın birincisi 1 puan farkla Emre oldu!

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda erkeklerde eleme gerçekleşmedi. Doya Doya Moda Alper bugün yarışmaya katılmadığı için otomatik olarak diskalifiye oldu, elendi. Doya Doya Moda kızlarda eleme adayları Bahar Candan ve Aysu oldu. Elenen isim ise Doya Doya Moda Aysu oldu!