22 Ocak 2022 Haberleri
22 Ocak 2022 Manşet Haberleri.
- Türkiye kara teslim! Onlarca ilin birbiriyle bağlantısı kesildi, mahsur kalanlar var
- Erkan Şen'den ayrılan Merve Boluğur, şarkıcı Emre Kaya ile yakalandı
- Son Dakika: Balıkesir'de 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi
- Sedef Kabaş'a destek veren Kılıçdaroğlu ve Akşener'e Bakan Soylu'dan tepki: Edepsizliği meşrulaştırdılar
- ABD'nin Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerine tahliye talimatı verdiği iddiası
- Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım
- Fenerbahçe'de Berke depremi! Tepkilere dayanamayınca hesaplarını kapattı
- Meteoroloji'nin ardından İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor
- MAK'dan 5750 kişilik dev anket! İttifaklar kafa kafaya, yeni kurulan partiler yükselişte
- Emre Belözoğlu rüyası bitti! Yenilgiler peş peşe geliyor
- Yakışmadı Emre Çolak! Sağlık çalışanına yaptığı hareket tepki çekti
- Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş'a bir tepki de Bahçeli'den! Kelepçe oyununa çok kızdı
- Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'dan günler sonra ilk açıklama: 47 yıldır yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim
- Gol kaçırma rekoru kıran Batshuayi'ye Rıdvan Dilmen'den olay benzetme: Burak Yılmaz misali
- Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmasına tepki: Nereden nereye
- Basketbol camiasını sarsan olay! Başantrenör Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdi
- Bakan Nebati ile bir araya gelen ekonomist İslam Memiş anlattı! Doları düşürecek yeni hamle geliyor
- Okulu baltayla basan veli tekrar gözaltına alınması sonrası tutuklandı
- İsmail Kartal kötü haberi paylaştı, taraftar kahroldu: Novak'ın durumu çok ciddi
- Son Dakika: Türkiye'de 22 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 184 kişi vefat etti, 72 bin 856 yeni vaka tespit edildi
- THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 seferi iptal etti
- Adana Demirspor coştu gidiyor! Volkan Demirel'in takımı Karagümrük'e çok farklı tarife
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten mahkemeye sevk edilen Sedef Kabaş tutuklandı
- Son Dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı
- Sobadan çıkan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
- Kanarya puanı zor kurtardı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı
- Kimsede akıl bırakmadı! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, sezonun en iyisi seçilir
- Son Dakika: Gazeteci Sedef Kabaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyalini vermişti! Temel gıda fiyatlarını düşürecek KDV düzenlemesinde sona doğru
- İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak
- Tırın arkadan çarptığı otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı
- Elif'in dramı! Eltisi iki çocuğunu kuyuya atmıştı, şimdi de kocası tarafından öldürüldü
- Göz göre göre feci kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kaldı
- Büyük şans! Malatya-Beşiktaş maçında facia kıl payı atlatıldı
- İstenmeyen gelin ilan edilen Hadise, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi
- İki arkadaşın kanlı biten tartışması! Biri bıçakladı, diğeri tabancasını çekip vurdu
- AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor
- Çaldıkları paralarla eğlence mekanına gidip alkol banyosu yapan gençlerden biri cezaevinde intihar etti
- Kara Kartal hem dünyaları hem de 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı
- Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner'in annesi hayatını kaybetti
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