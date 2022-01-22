22 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
22 Ocak 2022 Cumartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
01:00 Maç Saati
02:30 Transfer
05:00 Maç Saati
07:00 Gamer
08:00 Maç Saati
09:00 Yeni Gün
10:00 Taraftar
13:00 Maç Saati
18:00 Maç Saati
19:45 Süper Lig Haftanın Golleri
23:00 Gamer