22 Ocak 2021 TRT spor Yayın Akışı
22 Ocak 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Juventus - Napoli
02:00 Stadyum
03:45 Stadyum
04:25 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Lazio - Parma
04:25 Lazio - Parma
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Süper Lig Özetler
06:20 TFF 1. Lig Özetler
06:45 TFF 1. Lig Goller
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Efsanelerin İzinde
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Bundesliga
09:35 Almanya Bundesliga Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Hava Durumu
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:30 TFF 1. Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Tbmm - Tv
14:00 Futbol Anadolu
16:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
19:00 Dakika Skor
20:00 Spor Akşamı
20:45 Stadyum
21:00 Başlama Vuruşu
22:30 İleri Üçlü Transfer
23:10 İtalya Kupası Son 16 Turu Futbol Karşılaşması Lazio - Parma
Kaynak: InterSinema.com