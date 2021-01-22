22 Ocak 2021 Eurosport Yayın Akışı
22 Ocak 2021 Cuma günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?
Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:10 Judo
00:40 Haberler
00:45 Snooker
02:45 Alp Disiplini
03:30 Rally Raid
04:00 Rally Raid
05:00 Bisiklet
07:00 Tenis
07:00 Bisiklet
08:00 Rally Raid
09:00 Rally Raid
09:30 Alp Disiplini
09:30 Biatlon
10:00 Alp Disiplini
10:30 Snooker
11:10 Alp Disiplini
12:30 Judo
13:00 Nordic Combined
13:30 Biatlon
13:30 Alp Disiplini
14:30 Biatlon
15:30 Biatlon
16:05 Biatlon
17:55 Alp Disiplini
18:00 Biatlon
18:40 Alp Disiplini
19:00 Kayakla Atlama
19:30 Haberler
19:35 Nordic Combined
20:20 Nordic Combined
21:15 Alp Disiplini
21:35 Nordic Combined
22:05 Haberler
22:10 Nordic Combined
22:40 Kayakla Atlama
23:10 Biatlon
Kaynak: InterSinema.com