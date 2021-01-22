22 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

22 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

22.01.2021 06:42 | Son Güncelleme: 22.01.2021 06:46
22 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

22 Ocak 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 This is Paris

00:00 Süper Lig Kısa Özet

00:30 Serie A Full Impact

00:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig

03:45 Maç Saati

04:15 Belgesel: Diego Armando Maradona

04:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

05:00 1. Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:45 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:00 Maç Saati

08:45 Süper Lig

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:45 Süper Lig

11:00 beIN Manşet

11:00 Futbolun Şehirleri

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 1. Lig

14:00 Maç Saati

14:00 beIN Manşet

15:00 Süper Lig

15:45 Süper Lig Kısa Özet

15:45 TFF 1. Lig'de 2020 Golleri

16:00 Taraftar

16:00 Karagümrük - Beşiktaş

16:45 Süper Lig

17:00 Karagümrük - Beşiktaş

17:00 Sanal Direktör

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 DG Sivasspor - Fenerbahçe

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

19:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

19:30 This is Paris

19:45 Süper Lig

20:00 DG Sivasspor - Fenerbahçe

20:00 Futbolun Şehirleri

21:00 Sanal Direktör

21:00 Süper Lig

22:00 Mesut Özil Özel

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Serie A Full Impact

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Engin Altay Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Gülben Ergen Okan Karacan
Spor Ozan Tufan Mesut Bakkal Ünal Karaman Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 22 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 06:46:46. #1.14#
title