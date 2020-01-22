22 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı

22.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

01:00 Spor Artı

02:00 Stadyum

02:00 Süper Lig Özetler

02:30 Almanya'dan Futbol

03:55 Takvim Yaprakları

04:00 Spor Artı

04:00 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

05:00 İngiltere Premier Lig Özetler

05:30 90'dan Sonra

05:30 Hedef Süper Lig

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

09:20 Almanya Bundesliga Özetler

09:40 İngiltere Premier Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:45 Süper Lig Panorama

10:55 TFF 1. Lig Panorama

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:00 Süper Lig Goller

12:10 Pota Altı

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:15 Bundesliga

12:55 Spor Bülteni

13:00 Spor Bülteni

13:30 Süper Lig Özetler

13:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:50 Hava Durumu

13:55 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:15 Spor Atlası

15:25 Gündem Futbol

16:00 Gündem Futbol

16:50 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

17:00 TFF 1. Lig Özetler

17:30 Spor Akşamı

17:40 TFF 1. Lig Goller

17:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

18:05 Süper Lig Özetler

18:15 İngiltere Premier Lig Goller

18:30 Spor Merkezi

19:30 Hedef Süper Lig

19:50 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması' Milan - Spal'

20:00 Spor Ana Haber

20:30 Futbol Aklı

20:40 2019 Derleme

20:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması' Milan - Spal'

21:00 Almanya'dan Futbol

21:40 Transfer Gündemi

22:00 Premier Futbol

22:25 Sheffield United - Manchester City

22:35 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

22:40 Juventus – Roma

23:15 Süper Lig Goller

23:30 Sheffield United - Manchester City

23:30 Süper Lig Özetler

23:40 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması

23:45 Juventus – Roma

Kaynak: InterSinema.com