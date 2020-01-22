22 Ocak 2020 Eurosport Yayın Akışı

22.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.01.2020 06:45

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:25 Haberler

00:35 Tenis

01:30 Tenis

02:25 Tenis

05:00 Tenis

07:00 Tenis

09:00 Tenis

11:00 Tenis

13:00 Tenis

16:30 Tenis

17:00 Snooker

20:05 Tüm Sporlar

20:35 Tenis

21:15 Yatçılık

21:50 Haberler

21:55 Snooker

Kaynak: InterSinema.com