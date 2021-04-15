22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi?

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Peki, 22 Nisan Perşembe yarım gün tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan önemi nedir? 23 Nisan tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü?

23 NİSAN TATİL Mİ?

Resmi tatil olarak kabul edilen 23 Nisan, bu yıl Cuma gününe denk gelmekte. Her yıl olduğu gibi bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil olacaktır.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan resmi tatil olarak kabul edilmemekte. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılamamaktadır.

23 NİSAN ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar verdi ve bu tarihten 5 yıl sonra da 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlandı. 1979'da, ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınan milli bayram, birçok ülkeden çocukların katılımıyla kutlanıyor. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mario Draghi Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Burak Deniz Canan Ergüder Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Arda Turan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:16:20. #1.15#

title