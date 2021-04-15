22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Peki, 22 Nisan Perşembe yarım gün tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü? 23 Nisan tatil mi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan önemi nedir? 23 Nisan tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü?

23 NİSAN TATİL Mİ?

Resmi tatil olarak kabul edilen 23 Nisan, bu yıl Cuma gününe denk gelmekte. Her yıl olduğu gibi bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tatil olacaktır.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan resmi tatil olarak kabul edilmemekte. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılamamaktadır.

23 NİSAN ÖNEMİ NEDİR?

23 Nisan 1920, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar verdi ve bu tarihten 5 yıl sonra da 23 Nisan 1929'da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlandı. 1979'da, ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınan milli bayram, birçok ülkeden çocukların katılımıyla kutlanıyor. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir.