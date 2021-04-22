22 Nisan Perşembe Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı? Ödü oyunu kaç kaç?
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22 Nisan Perşembe Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı? Ödü oyunu kaç kaç?

22 Nisan Perşembe Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı? Ödü oyunu kaç kaç?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Survivor izleyicilerinin heyecanla takip ettiği ödül oyununda km kazandı, merak ediliyor. Nefes kesen anların yaşandığı Survivor Ödül Oyunu sonucu ne? Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı?

Survivor 2021'de bugün ödül oyunu heyecanı yaşanacak. Programı takip eden izleyiciler ödül oyunu sonucunu merak ederken Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı, sorusunun yanıtını araştırdı. Peki, Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU'NU KİM KAZANDI?

Survivor Ödül Oyunu henüz sona ermedi Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Güncel Skor:

Gönüllüler: 0

Ünlüler:0

Oyun devam ediyor...

ÖDÜL NE?

Lüks yemek konsepti ile lezzetli bir yemek yiyecek.Menü, meyve salatası, meyve tabağı, kremalı mantarlı et sote, makarna, dondurmalı pasta özel lezzetlerden oluşan yemekten oluşuyor.Kazanan takım ayrıca, EXXEN'de İbrahim Büyükak'ın İlginç Bzı Olaylar dizisini izleyecek.

SURVİVOR'DA BUGÜN NE OLDU?

22 Nisan Perşembe akşamı Survivor'da Anlat Bakalım oyunu oynandı. oyunu 4-3'lük skorla Gönüllüler kazandı. ÖDül ise peynirli milföydü.

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Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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