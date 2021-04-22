22 Nisan Perşembe Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı? Survivor kim kazandı? Ödü oyunu kaç kaç?

Survivor izleyicilerinin heyecanla takip ettiği ödül oyununda km kazandı, merak ediliyor. Nefes kesen anların yaşandığı Survivor Ödül Oyunu sonucu ne? Survivor Ödül Oyunu'nu kim kazandı?