22 Nisan okullar var mı, yok mu?

Öğrenciler ve aileler için 22 Nisan okullar var mı sorusunun cevabı oldukça önemli. 23 Nisan'ın resmi tatil olması sebebiyle 22 Nisan'da herhangi bir değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, 22 Nisan okullar açık mı, 22 Nisan tatil mi? İşte detaylar...

22 NİSAN OKULLAR VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre 22 Nisan, resmi tatil kapsamında yer almıyor.

22 NİSAN OKULLAR YOK MU, TATİL Mİ?

Bazı okullarda 23 Nisan hazırlıkları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenebileceği için, öğrenciler 22 Nisan'da farklı programlara katılabilirler. Ancak bu etkinlikler, genel eğitimi durdurmayacak ve resmi tatil kapsamına alınmayacaktır.

22 Nisan okullar var mı, yok mu?

22 NİSAN OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan 2025 tarihinde okullar ve kamu kurumları tam gün açık olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 22 Nisan resmi tatil kapsamına girmediği için dersler normal şekilde işlenecek ve yarım gün uygulaması yapılmayacak.