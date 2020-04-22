22 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
22 Nisan 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Bundesliga En Güzel Kurtarışlar
00:40 Juventus Goller
00:55 Takvim Yaprakları
01:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' FRANSA - İNGİLTER
01:00 Fransa - İngiltere
01:00 Hollanda - Danimarka
02:40 Spor Akşamı
03:40 İngiltere Premier Lig Goller
03:40 Siyah Beyaz Anılar
03:55 Spor ve Sağlık
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 İspanya - İtalya
04:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - PORTEKİ
04:00 Almanya - Portekiz
05:40 İngiltere Premier Lig Goller
05:40 Lig Hatırası 89-90
05:55 Spor Kitaplığı
06:00 Lig Hatırası 89-90
06:10 Siyah Beyaz Anılar
06:25 Spor Kitaplığı
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:30 Süper Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Kamu Spotu: İşte Spor
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 İspanya - İtalya
10:30 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' ALMANYA - PORTEKİ
10:30 Almanya - Portekiz
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Danimarka - Almanya
12:15 Ukrayna - İngiltere
12:15 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' UKRAYNA - İNGİLTE
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' İTALYA - İRLANDA
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
21:25 2018 DÜNYA KUPASI ÖZETLER
21:45 Bir Zamanlar
22:00 Spor Akşamı
23:00 Almanya - Portekiz
23:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' HOLLANDA - ALMANY
23:00 Hollanda - Almanya
Kaynak: InterSinema.com