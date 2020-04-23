22 Nisan 2020 Haberleri
22 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
23.04.2020 00:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 00:18
- haberler.com/31-ilde-ilan-edilen-sokaga-cikma-yasagi-basladi-13151906-haberi/"> 31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olacak yerler
- Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
- Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
- Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
- Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
- Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
- Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
- Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
- Galatasaray'ın medya koordinatörü Hande Sümertaş görevinden ayrıldı
- Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
- Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
- Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
- Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
- Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
- Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
- Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
- Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
- Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
- İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
- Loris Karius'un menajeri: Beşiktaş'la yollarımızı ayırmadık
- Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
- Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
- Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
- Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
- İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
- Babasının döverek öldürdüğü Ceylan'ın cenazesinde annenin feryadı yürek dağladı
- Koronavirüse karşı mücadele veren sağlık çalışanları için sosyal medyada paylaşılan 'Gerçek kahramanlar' karikatürü
- Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
- Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
- Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
- Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
- Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
- ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu
- İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
- Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
- İstanbul'da dehşet anları! Sürücü, tartıştığı kuryeyi otomobille metrelerce sürükledi
- Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
- İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu