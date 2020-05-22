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22 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

GALATASARAYSarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına yapacağı çift idmanla devam edecek.

22 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi
22.05.2020 09:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:38

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalarına yapacağı çift idmanla devam edecek.

FENERBAHÇESarı lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.BEŞİKTAŞSiyah beyazlılar, Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 10.00 ve 17.00'de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.TRABZONSPORBordo mavili takımda, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanlarla çalışmalar sürecek.SÜPER LİGSüper Lig ekipleri kalan 8 hafta için antrenmanlarını sürdürecek.ANADOLU EFES

Lacivert beyazlılar, THY EuroLeague'de sezonun devamı ihtimali ve hazırlık kampı planlamaları doğrultusunda Merter Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçecek.


Kaynak: DHA

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