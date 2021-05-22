22 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
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22 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

22 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

22 Mayıs 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Başlama Vuruşu

04:05 Taktik Analiz

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Freiburg - Bayern Münih

08:40 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Yüz Yüze Futbol

10:25 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

12:15 Spor Bülteni

12:55 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası

14:30 Spor Bülteni

14:55 Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka

17:00 Hedef Süper Lig

17:55 İstanbulspor - Altay

20:00 Hedef Süper Lig

20:55 Yılport Samsunspor - Altınordu

23:00 Hedef Süper Lig

Kaynak: InterSinema.com

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