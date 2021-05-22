22 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 Spor Artı
02:00 Başlama Vuruşu
04:05 Taktik Analiz
05:30 Süper Lig Özetler
06:05 TFF 1. Lig Özetler
06:30 Almanya Bundesliga Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Freiburg - Bayern Münih
08:40 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Yüz Yüze Futbol
10:25 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
12:15 Spor Bülteni
12:55 Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası
14:30 Spor Bülteni
14:55 Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka
17:00 Hedef Süper Lig
17:55 İstanbulspor - Altay
20:00 Hedef Süper Lig
20:55 Yılport Samsunspor - Altınordu
23:00 Hedef Süper Lig
Kaynak: InterSinema.com