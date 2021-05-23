22 Mayıs 2021 Haberleri
22 Mayıs 2021 Manşet Haberleri.
- New York Times'tan skandal! Liste yayınlayıp, Filistin'e destek olan ünlüleri hedef gösterdiler
- Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu
- Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ün çakarlı İstanbul turu cezasız kalmadı
- Son Dakika: Play-off finalinde iki İzmir ekibi rakip oldu! Samsun'u eleyen Altınordu, Süper Lig'e çıkmak için Altay ile kozlarını paylaşacak
- Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti
- Hakkari'de mayıs ayında 8 metre karla yoğun mücadele
- Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'dan photoshop iddialarına videolu yanıt
- Fransa'da test krizi! Türkiye'de yapılan PCR testi kabul edilmedi
- Sporting, futbolu bırakmaya hazırlanan Ronaldo'yu almak için temasa geçti
- Babasını önce silahla vurdu, hızını alamayıp mutfaktan getirdiği bıçakla öldürdü
- İş insanı Nazif Zorlu'nun acı günü! Annesi Saide Zorlu hayatını kaybetti
- Trabzonspor'un kupa göndermesine Fenerbahçe'den 'Sus' cevabı
- Evinin balkonuna pompalıyla çıkan şahıs panik yarattı! Kendisini ikna etmek için gelen polislere ateş açtı
- Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
- Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler
- Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili en güçlü sinyal: Ben seçildiğimde eleştirilerden ders alacağım
- Suarez attı şampiyonluk geldi! Barcelona ve Real Madrid'in olduğu İspanya Ligi'ni Atletico Madrid birinci bitirdi
- Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 28 il için kuvvetli yağış uyarısı
- MHP'li Semih Yalçın 'Bahçeli'nin Beştepe'de ofisi var' iddialarını yalanladı
- Bravo çocuklar! Avrupa Karate Şampiyonası'ndan Türkiye'ye altın yağdı
- Salgının yıkıcı etkisi ne zaman sona erecek? Sağlık Bakanı Koca yaz aylarını işaret etti
- Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
- Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi
- Yılmaz Vural'dan Erzurum'da atıştığı oyuncuya ağır laflar: Aşçının suratına yemek atan ahlaksız birisi
- Son Dakika: Fatih Terim'den kendisini sert sözlerle eleştiren Mustafa Cengiz'e yanıt: Kendisine acil şifalar diliyorum
- Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 'Babam beni öldürecek' diyen Prenses Latife'den aylar sonra ilk görüntü
- Su tankerinde 18 kilo 228 gram esrar ele geçirildi
- Sergen Yalçın ve Başkan Çebi arasında büyük kavga! Beşiktaş'ta ayrılık mı yaşanacak?
- Arkeologları bile şaşkına çeviren keşif! Plajdaki kazıda Roma dönemine ait hamam bulundu
- Ağır silahlarla kaçan aşırı sağcı Belçikalı askerin hedefi ortaya çıktı: Maasmechelen'deki bir cami
- Marcao, Başkan'ın yanında lafını esirgemedi! Mustafa Cengiz'in kavgalı olduğu Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı
- Galatasaray, başarılı stoperi Marcao'nun mukavelesini 2024'e dek uzattı
- Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti
- Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında tehdit iddiası: Şimdi sizlerin kanını içsem ayran diye doyamam
- Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşiyor mu? Yıldız futbolcunun menajeri son gelişmeleri paylaştı
- Nijerya'da uçak kazası! Genelkurmay Başkanı dahil kimse sağ çıkamadı
- Oğuz Yılmaz'ın mezarını ziyaret eden eşinin sözleri yürek burktu: Birbirimize doyamadık
- Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı
- Dehşete düşüren intihar metodu! Yaşlı adam boğazına kablo bağlayıp kendini yaktı
- Sevimli dostumuz sırt yatıp karnını açınca bize ne anlatmak istiyor? İşte cevabı