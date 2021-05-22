22 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Kelime Oyunu
02:00 Kanıt
03:15 Akasya Durağı
04:40 Adını Feriha Koydum
06:00 İkizler Memo-Can
08:45 Kavak Yelleri
10:30 Evim Şahane
12:00 Çok Gezenti
13:30 Rehber
15:00 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yanımda Kal
23:30 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com