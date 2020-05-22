22 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
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22 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı

22 Mayıs 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

22 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
22.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 06:45

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Süper Lig Galatasaray Goller

00:40 Başakşehir Goller

00:55 Kamu Spotu Evde Spor

01:00 Unutulmaz Maçlar

01:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

02:40 Trabzonspor Goller

02:40 Siyah Beyaz Anılar

02:55 Spor Kitaplığı

03:00 Brezilya - Almanya

03:00 Arjantin - Hırvatistan

04:40 Siyah Beyaz Anılar

04:40 Bir Zamanlar

04:55 Efsanelerin İzinde

05:00 Nostaljik Maçlar

05:55 Kamu Spotu Evde Spor

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 Lig Hatırası 88 - 89

06:40 Süper Lig Beşiktaş Goller

06:50 Fenerbahçe Goller

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Hırvatistan - İspanya

07:00 Fransa - Belçika

08:40 Bir Oyundan Fazlası

09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:25 Hava Durumu

10:30 Fransa - Belçika

10:30 Tottenham - Milan

12:10 Spor Kitaplığı

12:10 Efsanelerin İzinde

12:15 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Şili - Uruguay

12:15 Venezuela - Arjantin

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu Evde Spor

15:25 Süper Lig Özetler

15:55 Kamu Spotu İşte Spor

16:00 Galatasaray - Kayserispor

16:00 Trabzonspor - Fenerbahçe

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 Süper Lig Beşiktaş Goller

18:40 İtalya Kupası Özetler

19:00 Unutulmaz Maçlar

19:00 Nostaljik Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 88 - 89

21:25 Ustalara Saygı

21:50 Muhammed Salah Goller

21:50 Bundesliga

22:00 Spor Akşamı

23:00 Türkiye - Brezilya

Kaynak: InterSinema.com

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