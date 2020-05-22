22 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
22 Mayıs 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Süper Lig Galatasaray Goller
00:40 Başakşehir Goller
00:55 Kamu Spotu Evde Spor
01:00 Unutulmaz Maçlar
01:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
02:40 Trabzonspor Goller
02:40 Siyah Beyaz Anılar
02:55 Spor Kitaplığı
03:00 Brezilya - Almanya
03:00 Arjantin - Hırvatistan
04:40 Siyah Beyaz Anılar
04:40 Bir Zamanlar
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Nostaljik Maçlar
05:55 Kamu Spotu Evde Spor
06:00 Süper Lig Özetler
06:30 Lig Hatırası 88 - 89
06:40 Süper Lig Beşiktaş Goller
06:50 Fenerbahçe Goller
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hırvatistan - İspanya
07:00 Fransa - Belçika
08:40 Bir Oyundan Fazlası
09:05 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Fransa - Belçika
10:30 Tottenham - Milan
12:10 Spor Kitaplığı
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 2019 Kupa Amerika Futbol Karş. Şili - Uruguay
12:15 Venezuela - Arjantin
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:25 Süper Lig Özetler
15:55 Kamu Spotu İşte Spor
16:00 Galatasaray - Kayserispor
16:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 Süper Lig Beşiktaş Goller
18:40 İtalya Kupası Özetler
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Nostaljik Maçlar
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 88 - 89
21:25 Ustalara Saygı
21:50 Muhammed Salah Goller
21:50 Bundesliga
22:00 Spor Akşamı
23:00 Türkiye - Brezilya
Kaynak: InterSinema.com