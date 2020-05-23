22 Mayıs 2020 Haberleri
22 Mayıs 2020 Manşet Haberleri.
23.05.2020 00:15 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:15
- Son Dakika: 23-26 Mayıs arasında 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı
- Dünya Sağlık Örgütü, koronanın yeni merkez üssünü ilan etti! Artık ABD değil
- PSG'nin altyapısından yetişen Jordan Diakiese yaşamını yitirdi
- Milan ile Inter'in maçlarını oynadığı San Siro Stadı yıkılıyor
- 'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
- Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
- Yunan futbolcu Kostas Mitroglou Benfica'ya geri dönüyor
- UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
- Esra Erol'da programına katılan genç, kimliğinde babası yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrendi
- Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak 'Anlat Bakalım' oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?
- Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
- Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
- Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
- Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
- Ağrı'da seçim zamanı camilerde 'dombra' çalındığı iddiasına yetkililer yanıt verdi
- Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
- Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi
- TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
- Jose Mourinho: Milano'ya dönseydim Inter'den ayrılamazdım, bu yüzden kaçtım
- Epilepsi hastası adam, üçüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
- MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
- Son Dakika: Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 27 oldu, 952 yeni vaka tespit edildi
- Yeni Malatyaspor'da 1 futbolcu ve 1 personel koronavirise yakalandı
- İstanbul’un koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
- Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
- İngiltere ve İtalya'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı
- Mehmet Okur'un eski koçu Utah Jazz efsanesi Jerry Sloan hayatını kaybetti
- Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
- AK Parti, koronavirüs sürecine ilişkin yaptırdığı anketin sonucunu paylaştı
- Devlet Bahçeli'den camiden müzik yayınına çok sert tepki: Namertler bulunup acilen cezalandırılmalıdır
- Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
- Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak
- Prof. Dr. Önder Ergönül: İstanbul'daki koronavirüs bağışıklık oranı yüzde 15 civarında
- Koronavirüs salgınında ABD'li milyarderlerin serveti 434 milyar dolar arttı
- Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Beşiktaş'ın 100. yılındaki gol yeme rekorunu kırmak istiyor
- Suriye'de Esed'in kuzeni iş adamı Rami Makhlouf'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi
- Ticaret Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı market ve pazar yeri denetimi başlattı
- Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü