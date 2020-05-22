22 Mayıs 2020 Cuma 31134 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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22 Mayıs 2020 Cuma 31134 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 22 Mayıs günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde, Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 22 Mayıs 2020 ve 31134 sayılı Resmi Gazete...

22 Mayıs 2020 Cuma 31134 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
22.05.2020 08:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:38

22 Mayıs tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 152 sayfadan oluşan 22 Mayıs 2020 Cuma günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31134 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Makinist Sınav ve Atama Yönetmeliği

TEBLİĞLER

–– Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/8)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2020/9)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2020 Tarihli ve 9360-1 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2020 Tarihli ve 9360-2 Sayılı Kararı

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/05/2020 Tarihli ve 9362 Sayılı Kararı

DÜZELTME: 4/5/2020 Tarihli ve 2492 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İlgili

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

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