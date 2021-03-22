22 Mart Kabine Toplantısı var mı?

Bugün 22 Mart Kabine Toplantısı var mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Koronavirüs tedbirleri ve vaka sayılarının da ele alınacağı Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Bilim Kurulu Toplantısı saat kaçta? Bugün toplantı olacak mı?

Kabine Toplantısı ne zaman olacak? Mart ayı ile başlayan kademeli normalleşme süreci sonrası artan vaka sayıları, kısıtlamaların tekrar uygulanıp uygulanmayacağını gündeme getirdi. Yüksek risk grubunda yer alan İstanbul için yeni kısıtlamalar gelecek mi? Ülke çapında hangi kısıtlamalar geri gelecek? Kabine Toplantısı ne zaman? 22 Mart Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar haberimizde...

22 MART KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) güncel vaka sayılarını açıklamasının ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Bugün AKP Olağan Kongresi yapılacağı için yeni kabine toplantısının yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Son yapılan toplantı 15 Mart tarihinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında:

"Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık" açıklamasında bulunmuştu.