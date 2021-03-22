"22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları"
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"22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları"

22.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:44

Salondan genel görüntü İstiklal Marşı'nın okunması Halk oyunları gösterisi Kompozisyon birincisi Cemre Su Çilingir'in konuşması DSİ tanıtım filmi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları"na katıldı.

Salondan genel görüntü

İstiklal Marşı'nın okunması

Halk oyunları gösterisi

Kompozisyon birincisi Cemre Su Çilingir'in konuşması

DSİ tanıtım filmi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları"na katıldı.

'22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları'
'22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları'
'22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları'
'22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk

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