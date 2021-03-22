"22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları"
22.03.2021 10:37 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:44
Salondan genel görüntü İstiklal Marşı'nın okunması Halk oyunları gösterisi Kompozisyon birincisi Cemre Su Çilingir'in konuşması DSİ tanıtım filmi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları"na katıldı.
Salondan genel görüntü
İstiklal Marşı'nın okunması
Halk oyunları gösterisi
Kompozisyon birincisi Cemre Su Çilingir'in konuşması
DSİ tanıtım filmi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları"na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Baytürk