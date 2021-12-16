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22 Mart "Dünya Su Günü"

22 Mart
Habermetre - Haberler | Toplum

Her yılın 22 Mart günü, "Dünya Su Günü" olarak belirlenmiş olup, 2022 yılı için konu " Yeraltısuyunu Görünür Yapmak" olarak belirlenmiştir.

Her yılın 22 Mart günü, "Dünya Su Günü" olarak belirlenmiş olup, 2022 yılı için konu " Yeraltısuyunu Görünür Yapmak" olarak belirlenmiştir.

Bu maksatla, isteyen herkesin katılabileceği "Afiş ve Fotoğraf Yarışması" düzenlenmiştir. Yarışmanın detayları için www. dsi. gov. tr adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

son başvuru 18. 02. 2022 tarihine kadar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir.

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