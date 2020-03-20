22 Mart "Dünya Su Günü"
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Yaşam

22 Mart "Dünya Su Günü"

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Muazzez Günay, 22 Mart "Dünya Su Günü" sebebiyle bir açıklama yaptı.

20.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:33
22 Mart

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Muazzez Günay, 22 Mart "Dünya Su Günü" sebebiyle bir açıklama yaptı.

Yaşamımızın her aşamasında, tarımda ve sanayide suyun vazgeçilmez bir kaynak olduğunun altını çizen Günay, "Yetersizliği durumunda gıda üretimi azalmakta, hijyen yok olmakta, hastalıklar artmakta ve ekonomi bozulmaktadır. Son yıllarda nüfus artışı, sanayideki gelişme insan eliyle doğanın tahrip edilmesi sonucu İklim Değişikliği kendini iyice hissettirmektedir. Yapılan çalışmalar, su kaynaklarının hızla kirlenmesi ve azalması nedeniyle sorunların büyüyeceğini göstermektedir. Gelecekte yaşanması muhtemel su kıtlığını önlemek için çalışmalar başlatılmış ve Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında " 22 Mart Dünya Su Günü" olarak kabul edilmiştir. Su toplumsal bir sorundur. Toplumdaki her bireyin ve her kesimin sorumluluğu vardır. Haftalardır caddelerdeki ilan tahtalarında bir ailenin, bulaşık ve çamaşır makinesi kullanmakla yılda 40 ton su tasarruf edilebileceğini görmekteyiz. Bunlar önemlidir, bakıp geçmemeliyiz. Ülkemizde 20 yıl önce kişi başına yıllık su tüketimi, kişisel tüketim de dahil olmak üzere 4 bin ton iken bugün bin 430 ton'dur. Su fakiri bir ülke olduğumuzu unutmayalım"dedi.

TARIMDA SU KULLANIMINI AZALTMALI

Yapılan çalışmalar, uygulamalar, modeller ve göstergelerde yakın gelecekte insanlık için su kullanımında önemli sorunların beklendiğini gösterdiğini belirten Günay, "Su kullanım ve yönetimi ile ilgili tüm taraflar bir araya gelerek tartışmalı, farkındalığın artırılması için çalışmalar yapılmalı, çözüm önerileri ortaya konularak uygulamaya geçilmeli ve tüm bunlar kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Tarımda daha az kaynakla daha fazla ürün elde etmek mümkündür. Bu nedenle de tarımda su kullanımını azaltmanın önemi gittikçe artmaktadır. Tarımsal sulamada su israfının önüne geçmek bir zorunluluk haline gelmiştir. Yine Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre 2030 yılında dünyadaki su tüketiminin yaklaşık yüzde 80'i sulamada kullanılacaktır. Tarımsal sulama alanlarında; su kaynağı, toprak ve iklim özelliklerine uygun bitki deseni kullanılmalıdır. Sulama programları; bitkinin su istek ve ihtiyacına uygun miktarda, uygun zamanda ve uygun teknoloji kullanılarak hazırlanmalıdır. Uzmanlar ileride dünyada bir su kıtlığı yaşanabileceği konusunda endişelidirler. Yakıtsız kalmaktan önce susuz kalacağız. Aşırı su tüketimi yüzünden birçok ülkede yeraltı su kaynakları tükenmiştir.Su sıkıntımız hızla açlık sıkıntısına dönüşmektedir. Bütün bunların anlamı: susuz bir dünya, biz sususuz, daha az kullanalım, suyumuza sahip çıkalım, artık su hakkında yeniden düşünme zamanı, suyunu etkin ve verimli kullanalım" diye anlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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