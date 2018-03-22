Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Silvan Projesi bir bütün olarak 8 baraj 32 sulama yatırımıyla bölgesel çapta Türkiye'nin en büyük projesi. İnşallah Silvan Projemizi bitirdiğimizde 300 bin hektar alan suyla buluşacak." dedi.

Vali Güzeloğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) 10. Bölge Müdürlüğünce "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla düzenlenen programda, herkesin su konusunda sorumluluğunu hatırlaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığını belirten Güzeloğlu, var olan su kaynaklarının doğru kullanılması, kirletici etkenlerden arındırılması ve doğal ortamda rezerv miktarlarının gelecek kuşaklara korunarak aktarılmasının hayati derecede önem taşıdığını belirtti.

Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Küresel ısınma, giderek artan iklim dengesizlikleri su kaynaklarının önemini daha da ön plana çıkarıyor. Bizler içinde bulunduğumuz coğrafyada bu cennet, şehitlerin bize armağan ettiği her bir köşesinde şühedanın yattığı toprakları korumalı, güzelleştirmeli ve yeşille buluşturmalıyız. Toprakların suyla buluşması, bereketin tarımsal üretimden başlayarak bitkisel ve hayvansal ürünlerde gelir artışının refah ve kalkınmanın sağlanması noktasında çok büyük projeler söz konusu. Bu kapsamda Silvan Projesi bir bütün olarak 8 baraj 32 sulama yatırımıyla bölgesel çapta Türkiye'nin en büyük projesi. İnşallah 2023 hedeflerinde Silvan Projemizi bitirdiğimizde 300 bin hektar alan suyla buluşacak."

Dicle Nehri'nin Diyarbakır için önemine değinen Güzeloğlu, Dicle Nehri'nin korunmasından, su yataklarının temizlemesine kadar ilgili herkes için ortak bir sorumluluğun bulunduğunu aktardı.

Güzeloğlu, Dicle Nehri'nin arındırılarak, kirletici etkilerden uzak tutulacağına işaret ederek, "Dicle başta Diyarbakır ve neticede tüm dünya için bir güzellik ve bir zenginlik olarak inşallah kıyamete kadar kalacak." diye konuştu.

Vali Güzeloğlu konuşmasının ardından "22 Mart Dünya Su Günü" konulu resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.