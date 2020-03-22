22 Mart 2020 Tv 2 Yayın Akışı 22 Mart 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 00:45 Kelime Oyunu 01:30 Çocuklar Duymasın 02:00 Kanıt 03:20 Merhamet 03:20 Çok Gezenti 04:10 Sen de Yap 04:40 Yalan Dünya 05:00 Müzik 06:00 Geniş Aile 07:00 Kavak Yelleri 08:45 Çocuklar Duymasın 11:15 Yeniden Konuşalım 11:15 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 12:15 Çok Gezenti 12:15 Rehber 13:30 Sen de Yap 13:30 Rehber 14:30 Küçük Ağa 16:30 Zalim İstanbul 19:00 Kelime Oyunu 21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:30 Gece Kafası Kaynak: InterSinema.com