22 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı 22 Mart 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 02:00 Stadyum 04:15 Lig Raporu 04:15 Süper Lig Özetler 04:35 TFF 1. Lig Özetler 04:45 Spor Atlası 04:55 Takvim Yaprakları 05:00 İleri Üçlü 05:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Süper Lig Özetler 07:05 TFF 1. Lig Özetler 07:10 Futbolun En Büyük Sahnesi 07:35 Avrupa Yolunda 07:35 Olimpiyat Yıldızları 07:50 Takvim Yaprakları 07:55 Hava Durumu 08:00 Süper Lig Özetler 08:05 TFF 1. Lig Özetler 08:10 Lig Raporu 08:35 Avrupa Yolunda 08:40 Olimpiyat Yıldızları 08:55 Hava Durumu 09:00 Spor Bülteni 09:55 Spor Kitaplığı 10:00 Süper Lig Özetler 10:00 Süper Spor 10:20 TFF 1. Lig Özetler 10:25 Salto 10:35 Sporcu Vizesi 10:55 Takvim Yaprakları 11:00 Ajans Saati 11:00 Olimpiyat Ateşi 11:55 Spor Kitaplığı 11:55 Hava Durumu 12:00 NBA Saati 12:00 Avrupa Stüdyosu 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:55 Hava Durumu 14:00 Spor Hafta Sonu 14:55 Manisa FK - Afjet Afyonspor 15:45 Spor Bülteni 16:00 Manisa FK - Afjet Afyonspor 16:00 Avrupa Stüdyosu 16:45 Dakika Skor 17:00 Spor Bülteni 18:00 Spor Hafta Sonu 19:00 Dakika Skor 20:00 Dakika Skor 20:45 Stadyum 21:45 Stadyum 23:55 Teknik Analiz Kaynak: InterSinema.com