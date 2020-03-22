22 Mart 2020 Star Yayın Akışı 22 Mart 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Sefirin Kızı 00:45 Miraç Kandili Özel 01:45 Babil 02:50 Sevdim Seni Bir Kere 03:50 Kiralık Aşk 04:15 Tülin Şahin ile Moda 05:10 Güzel Köylü 06:00 Güzel Köylü 07:30 Çilek Kokusu 10:00 Burcu ile Hafta Sonu 11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:00 Tülin Şahin ile Moda 12:45 Babil 13:00 Jet Sosyete 15:45 Güvercin 15:45 Sefirin Kızı 18:45 Star Haber 20:00 Warcraft 20:00 Çin Seddi 22:00 Çin Seddi 22:30 Warcraft 23:45 Çember: Acı İntikam Kaynak: InterSinema.com