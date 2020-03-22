22 Mart 2020 Star Yayın Akışı
22 Mart 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
22.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 06:46
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sefirin Kızı
00:45 Miraç Kandili Özel
01:45 Babil
02:50 Sevdim Seni Bir Kere
03:50 Kiralık Aşk
04:15 Tülin Şahin ile Moda
05:10 Güzel Köylü
06:00 Güzel Köylü
07:30 Çilek Kokusu
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:45 Babil
13:00 Jet Sosyete
15:45 Güvercin
15:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Warcraft
20:00 Çin Seddi
22:00 Çin Seddi
22:30 Warcraft
23:45 Çember: Acı İntikam
Kaynak: InterSinema.com