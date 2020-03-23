22 Mart 2020 Haberleri
22 Mart 2020 Manşet Haberleri.
23.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:18
- Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
- Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
- Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
- Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
- Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
- KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi
- Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
- Merih Demiral videolu mesaj yayınladı: Sağlığım gayet iyi
- Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
- Merkel'in kendini karantinaya almasının ardından alışveriş yaptığı marketteki Almanlar panik oldu
- ABD'li Senatör Rand Paul'un koronavirüs testi pozitif çıktı
- Son Dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel, doktorunda koronavirüs çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı
- Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
- Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 5476'ya yükseldi
- Almanya'da 2'den fazla kişinin bir araya geldiği toplantılar yasaklandı
- Bakan Selçuk, TRT-EBA TV'deki 'ilk ders' için kamera karşısına geçti
- Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
- Rus doktorlar, ülkede koronavirüs vaka sayısının saklandığını öne sürdü
- Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
- Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
- Sarıyer sahilde masa kurup okey oynayanları polis uyardı
- İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
- 'Evde kalın, temas etmeyin' çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti
- ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 340'a yükseldi
- Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
- Ronaldo'nun koronavirüs testi negatif çıktı
- 3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
- BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir
- Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı
- Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı
- Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu
- Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi
- Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
- Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
- Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
- İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti
- Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı