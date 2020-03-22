22 Mart 2020 Fox Yayın Akışı
22 Mart 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
22.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 22.03.2020 06:45
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Miraç Kandili Özel
01:00 Zümrüdüanka
01:15 Baraj
03:15 Aşk Yeniden
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:30 Kadın
06:00 Her Yerde Sen
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Baraj
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Baraj
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Yaparsın Aşkım
15:30 Yasak Elma
16:30 Baraj
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka
20:00 Savaşçı
Kaynak: InterSinema.com