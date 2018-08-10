22. Manavgat Barış Suyu Festivali
Manavgat Belediyesince bu yıl 22'ncisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali başladı.
Manavgat Belediyesince bu yıl 22'ncisi düzenlenen Manavgat Barış Suyu Kültür, Turizm, Sanat ve Gençlik Festivali başladı.
Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan festival köyü ve Manavgat Nehri'nde yapılan su gösterileri büyük beğeni topladı.
Atölye etkinlikleri, sanat stantlarının kurulduğu festival köyünde oyunlar, turnuvalar ve yarışlar yapıldı.
Flyboard sporcusu Ali Komşusu'nun su jetiyle yaptığı gösteri de ilgiyle izlendi.
Festival, çeşitli etkinliklerle 12 Ağustos'a kadar devam edecek.