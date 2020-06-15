22 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyede
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22 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyede

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde 22 kilo esrarla yakalanan 2 kadın, adliyeye sevk edildi.

22 kilo uyuşturucu ile yakalanan 2 kadın adliyede
15.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:27

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda polisin durdurduğu otomobilde 22 kilo esrarla yakalanan 2 kadın, adliyeye sevk edildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapan kişilerin bulunduğu otomobili takibe aldı. Narkotik ekibi, TEM Otoyolu üzerinde otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 20 paket halinde toplam 22 kilo esrar ele geçirildi. Araçta bulunan M.C. (36) ve Y.T. (21) isimli kadınlar gözaltına alındı. 2 kadın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kaynak: DHA

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