22 Kasım Pazartesi bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var?
22 Kasım Pazartesi TV yayın akışı, hafta sonunun televizyon başında geçirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 gibi kanallarda dizilerden filmlere pek çok farklı program bulunuyor. İşte, 22 Kasım Pazartesi TV yayın akışı ve 'Bugün televizyonda ne var?' sorusunun yanıtı… Kanal D, Show TV, ATV, TRT1 başta olmak üzere televizyon kanalları izleyicinin dikkatini çeken, dizi, film ve yarışma programları il her gün evele konuk oluyor. Bu akşam hangi dizi var?
Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 22 Kasım yayın akışı Bugün hangi diziler var? 22 Kasım Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 22 Kasım Pazartesi ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 22 Kasım Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Üç Kuruş
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kalp Yarası
- 00:20 Bir Zamanlar Çukurova
- 15:45 Ece Üner ile Susma
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 23:30 Dört Köşe
- 16:00 Kiralık Aşk
- 18:45 Star Haber
- 20:00 Hükümet Kadın
- 16:00 Fulya ile Umudun Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
- 20:00 Yasak Elma
- 23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
- 16:45 Seksenler (Altyazılı)
- 19:00 Ana Haber (Canlı)
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)
- 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
- 01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
- 01:45 Yerli Dizi
- 03:50 Bizim Köyün Kızları
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Haberler.com - Gündem