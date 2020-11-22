22 Kasım Masterchef elenen isim kim oldu? Ayyüce mi, Sefa mı, Uğur mu elendi? Uğur neden diskalifiye oldu?

MasterChef Türkiye 2020 sezonu soluksuz devam ediyor. Toplam 9 yarışmacının kaldığı MasterChef eleme oyunu bugün oynandı. Mavi ve Kırmızı takımın mücadelesi nefes kesti. Masterchef eleme adayları Ayyüce, Sefa ve Uğur büyük çaba sarf etti ve bir kişi elendi! MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef Türkiye elenen isim kim oldu?