22 Kasım Masterchef elenen isim kim oldu? Ayyüce mi, Sefa mı, Uğur mu elendi? Uğur neden diskalifiye oldu?
MasterChef Türkiye 2020 sezonu soluksuz devam ediyor. Toplam 9 yarışmacının kaldığı MasterChef eleme oyunu bugün oynandı. Mavi ve Kırmızı takımın mücadelesi nefes kesti. Masterchef eleme adayları Ayyüce, Sefa ve Uğur büyük çaba sarf etti ve bir kişi elendi! MasterChef Türkiye'de kim elendi? MasterChef Türkiye elenen isim kim oldu?
Her hafta olduğu gibi bu haftada MasterChef Türkiye 2020 sezonunda eleme heyecanı yaşanıyor. Finale adım adım ilerleyen MasterChef Türkiye'nin son 9 yarışmacısı birbirinden başarı ve hırslı. Bugün iki takımın mücadelesinde azeri mutfağındaki lezzetler birbiriyle yarıştı. Kazanan takım Kırmızılar oldu. Mavi takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık mücadelesine başladı. Peki MasterChef Türkiye'de kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Eleme potasında Ayyüce, Uğur ve Sefa vardı. Uskumru yapan 3 yarışmacı arasında en çok beğenilen Sefa'nın tabağı oldu. Elenen isim ise belli oluyor...
Elenen isim: Ayyüce oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu.
22 KASIM MASTERCHEF ELENEN İSİM KİM OLDU?
Tabağındaki eksiklikler nedeniyle elenen isim Ayyüce oldu.