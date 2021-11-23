22 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? AÇIKLANDI Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

22 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Gelinim Mutfakta yarışması bu sene Lerzan Mutlu ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurmasının ardından sunan isim Ezgi Sertel oldu. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

22 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Ezgi Sertel'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılan konular arasında yerini aldı. Hafta içi her gün Kanal D izleyicisi karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'nın 22 Kasım 2021'de yayınlanan 806. Bölümünde Yeşim Öksüz-Beyhan Öksüz, Yaren Maden-Filiz Kaya, Aslıhan Yiğit-Nuray Yiğit ve Miyase Türkel-Sevilay Başar çiftleri "İçli Köfte" için yarıştılar! Birinci olan ve çeyrek altını kazanan isim MİYASE oldu.

Miyase: 22

Yeşim: 16

Aslıhan: 11

Yaren: 7

GELİNİM MUTFAKTA HAKKINDA

Gelinim Mutfakta, 12 Mart 2022 tarihinde yayınlanmaya başlayan, 4 gelinin 4 kayınvalidesiyle yarıştığı bir yemek yarışmasıdır. Yarışma hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanmaktadır.

5 gün boyunca her gün farklı yemekler yapılır ve süreler verilir kayınvalidelerde gelinlerin yaptığı yemeklere puan verir. Günün en yüksek puanını alan gelin 1 çeyrek altın alır. Yarışmada haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 5 altın bilezik verilir. Haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan elenir.

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