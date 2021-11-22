22 Kasım FOX İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat canlı izle! İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat full HD canlı izle! Son bölümde ne oldu?

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HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANDA

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, yeni bölümleriyle canlı olarak hafta içi her gün saat 08.00'da FOK TV'de ekrana geliyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA SUNUYOR

İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programı İsmail Küçükkaya'nın sunumuyla ekrana geliyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI YAYIN İZLE!



İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

İsmail Küçükkaya,1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı. İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.

YAYINLARI

• Cumhuriyetimize Dair (2008)

• Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (2012; İlber Ortaylı ile birlikte)

• Korkma (2016)

• Biraz Cesaret (2019)

• Fikri Hür Vicdanı Hür (2020)

ÖDÜLLERİ

• Altın Kelebek Ödülü - En İyi Erkek Haber Sunucusu (2017; aday gösterildi)

• Türkiye Altın Marka Ödülü - Yılın Televizyon Sunucusu (2017; kazandı)

• MGD Ödülü - En İyi Sabah Haber Kuşağı (2018; kazandı)

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