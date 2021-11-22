22 Kasım 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 22 Kasım Pazartesi Resmi Gazete atama kararları var mı, iddialar doğru mu? - Haberler
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22 Kasım 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 22 Kasım Pazartesi Resmi Gazete atama kararları var mı, iddialar doğru mu?

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22 Kasım 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 22 Kasım Pazartesi Resmi Gazete atama kararları var mı, iddialar doğru mu?

22 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Kasım yayımlanması beklenen Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kararları! Resmi Gazete kararları nedir?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 22 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 22 Kasım Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. İşte detaylar...

22 KASIM RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI YAYINLANDI MI?

KASIM RESMİ GAZETE KARARLARI

22 Kasım tarihli Resmi Gazete yayınlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

–– MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE 22 KASIM PAZARTESİ DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

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