22 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
22 Kasım 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Z Raporu
01:00 Galatasaray - Fenerbahçe
02:45 Kasımpaşa - V. Karagümrük
04:30 İH Konyaspor - Ç. Rizespor
06:00 Kısa Özet: İH Konyaspor - Ç. Rizespor
06:15 1 Yıldız 10 Gol
06:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
07:00 Yeni Gün
09:00 Galatasaray - Fenerbahçe
10:45 1 Yıldız 10 Gol
11:00 Beın Manşet
14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
14:30 500 Great Goals Show
15:00 500 Great Goals Show
15:30 Football's Greatest
16:00 G. Giresunspor - ÖK Y. Malatyaspor
18:00 Süper Hikayem
19:00 beIN Süper Lig
20:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
20:45 beIN Süper Lig
21:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
22:00 beIN Süper Lig
23:30 Trio
Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB— Haberler (@Haberler) November 21, 2021
InterSinema.com - Son Dakika Haberleri