22 Kasım 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Galatasaray - Fenerbahçe

02:45 Kasımpaşa - V. Karagümrük

04:30 İH Konyaspor - Ç. Rizespor

06:00 Kısa Özet: İH Konyaspor - Ç. Rizespor

06:15 1 Yıldız 10 Gol

06:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

07:00 Yeni Gün

09:00 Galatasaray - Fenerbahçe

10:45 1 Yıldız 10 Gol

11:00 Beın Manşet

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

15:30 Football's Greatest

16:00 G. Giresunspor - ÖK Y. Malatyaspor

18:00 Süper Hikayem

19:00 beIN Süper Lig

20:00 Trabzonspor - Gaziantep FK

20:45 beIN Süper Lig

21:00 Trabzonspor - Gaziantep FK

22:00 beIN Süper Lig

23:30 Trio

Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe mücadele sona erdi! #Fenerbahçe'nin galibiyetiyle biten mücadelede en beğendiğiniz oyuncu kimdi? #GSvsFB — Haberler (@Haberler) November 21, 2021

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