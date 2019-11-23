22 Kasım 2019 Haberleri
22 Kasım 2019 Manşet Haberleri.
23.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 00:18
- Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması!
- Macron aylar sonra itiraf etti: Akaryakıt zamları konusunda hatalı davrandık
- Vatandaş, Bakan Kurum'a yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
- Galatasaraylı taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti!
- Medipol Başakşehir ligde maç fazlasıyla lider
- Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, İstiklal Caddesi'nde keçi gezdirdi
- Cinsel istismar suçundan tutuklandı, elleri kelepçeli halde firar etti
- Galatasaraylı taraftarlar, Arda Turan'ı ıslıkladı!
- Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı Kurşun dizisi final yapıyor!
- Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptıran kişi, intihar etti
- Galatasaray'ın 41 maçlık serisi son buldu
- Ali Türkşen, kurucusu olduğu İYİ Parti'yi yerden yere vurdu: Seçim olsa oy vermem
- ABD, Huawei ve ZTE ürünlerini 'güvenlik tehdidi' gerekçesiyle yasakladı
- Eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi hırsızlık şüphesi ile gözaltına alındı
- Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
- ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek
- Erdoğan'dan 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Kılıçdaroğlu da kendisini ortaya koysun, meydan okuyorum
- Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: İsmi açıklamıyorsanız CHP yönetimi kumpas kurmuş demektir
- Esnafın dikkati faciayı önledi! Anne ve çocukları kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu
- Arda Turan maç öncesinde Fatih Terim'in elini öptü!
- Şehit öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz, Galatasaray maçında anıldı
- Ryan Babel, Trabzonspor maçında yok
- Harry Kewell'a maç öncesinde plaket verildi
- Şevval Sam'ın hayranları yeni paylaşımına iltifatlar yağdırdı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
- CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
- ABD Başkanı Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu
- Muslera, belindeki ağrılar nedeniyle kadroya alınmadı!
- 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasıyla ilgili Bahçeli'den açıklama: Kılıçdaroğlu bu türbülans kolay kolay çıkamaz
- Max Kruse saçlarını beyaza boyattı
- Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti!
- İstanbul'da trafik kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı
- Maradona, Gimnasia'da teknik direktörlüğe devam edecek
- 'Kocam kokuyor' diyerek eşinden boşanmak isteyen kadın eşini defalarca aldatmış! İkinci çocuk da başkasından çıktı
- Korkunç olay! Çöp konteynırında bebek cesedi bulundu
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
- Süper Lig'in ilk kadın başkanı Berna Gözbaşı
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- Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi