22. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı başladı

02.11.2019 13:58

Türkiye'nin çeşitli illerinde kadına yönelik şiddet konusunda çalışan bağımsız kadın örgütlerinin örgütleyicisi olduğu Kurultay bu yıl, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV), Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği'nin ortak koordinasyonuyla düzenleniyor. Kurultay'ın birinci günü Beşiktaş Fulya Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde ikinci ve üçüncü günü Kadir Has Üniversitesi Haliç Kampüsü'nde düzenleniyor. Kadın örgütleri, çeşitli sivil toplum örgütleri, feministler, üniversiteler, belediye ve kamu kurumlarının ilgili birimlerinden kadınların katılımıyla düzenlenen ve Türkiye'de bu konudaki en geniş platform olan Kurultay, ev sahibi derneklerin ortak açılış konuşmasıyla başladı.

"Bütüncül Bir Feminist Sosyal Hizmet Mekanizmasının Mümkünlüğü" ve "Feminist Sosyal Politikalar Hakkımız: İhtiyaçlar, Sorunlar ve Mücadele Yöntemleri" başlıklarında yapılan konuşmalarla devam eden Kurultay'a bu yıl 25 ilden kadın ve LGBTİ örgütlerinden, kamu kurumu ve belediyelerden 350 kadın katılıyor.

22. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı üç gün boyunca devam edecek.

Kaynak: Bültenler