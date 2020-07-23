22 kaçak silah ve mühimmatla yakalandılar
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22 kaçak silah ve mühimmatla yakalandılar

KÜTAHYA'nın Altıntaş ve Dumlupınar ilçesinde, kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

22 kaçak silah ve mühimmatla yakalandılar
23.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:34

KÜTAHYA'nın Altıntaş ve Dumlupınar ilçesinde, kaçak silah ticareti yapıldığı belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kurusıkı tabir edilen tabanca ile mühimmat ele geçirildi, köy muhtarı A.G. ile F.Ş. gözaltına alındı.

Altıntaş ve Dumlupınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kaçak silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda köy muhtarı A.G. ile F.Ş. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet kurusıkı tabir edilen tabanca, 231 adet tüfek fişeği, 200 adet tabanca mermisi, 105 adet kurusıkı mermisi ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.


Kaynak: DHA

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