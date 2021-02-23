22 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı

GAZİANTEP merkezli 22 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen aralarında kamudan ihraç edilen kişilerin de olduğu 57 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gaziantep merkezli 22 ilde, belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 50 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 7 şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, diğer illerde yakalanan şüphelilerin Gaziantep'e getirileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ