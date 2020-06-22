22 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 22 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 22 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 22 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 22 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

22 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında son 24 saatte 41.413 test yapıldığı ve 1.212 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu. Bugün 24 kişi hayatını kaybetti ve 1.293 kişi iyileşti.

22 Haziran Türkiye Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

22 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 188.897 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.974'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 846, toplam entübe hasta sayısının ise 345 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 161.533 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız."

İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ir6LJ7o1An

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 22, 2020

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