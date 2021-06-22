22 Haziran Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

22 Haziran Salı günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 22 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 22 Haziran Salı Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Haziran Salı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 4189345

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ADNAN MENDERES, AKAD, AKBUĞDAY, AKŞEHİR, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, AŞKINAY, BALAT, BEDİRHAN, BOZ, BİRLİK, BİRUNİ, CİVELEK, DAVET, DENİZATI, DİVİT, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERMAN, FERZAN, FERİT PAŞA, FETHİ PAŞA, GÜLSÜM, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HASAN POLATKAN, HÜNKAR, KAYACIK, KERVANSARAY, KINALI, KIRKPINAR, KURTULUŞ, KUŞTEPE, MENEMEN, MÜNİR, NAİME, OGÜN, OKAN, OLUŞUM, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, SADET, SAFRAN, SAFİYE AYLA, SAKİNLER, SEVİNÇ, SEZGİ, SU YOLU, SÜLEYMAN ŞAH, SÜLEYMANİYE, TOPUZ, TUĞCU, TÜLİN, UZAY, VARAN, VAROL, YENİPAZAR, ÜLKÜ, ŞENNUR, ŞENSOY sk/ SAZLIBOSNA mah HADIMKÖY-DURSUNKÖY sk// ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 707. sk bölgelerinde 22/06/2021 03:00:00 - 22/06/2021 04:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

________________________________________

NO: 4184195

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah AKKUZU, AKSOYLU, AKÇINAR, BALCI, BOZTEPE, BOZÜYÜK, BÜYÜK ÇİFTLİK, DURSUNKÖY-BAKLALI, ERCAN, KORU, MEŞELİK, RÜMEYSA, ÇAĞLAYAN, ÇİSEM, ÖNCÜLER, ŞEREF sk/ TAYAKADIN mah TAYAKADIN-YASSIÖREN sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

________________________________________

NO: 4188398

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ANAFARTALAR, FATİH, FATİH SULTAN, HASRET, MOR LALE, SÜVARİ, TOPHANE, ÖZTÜRK, ÜLKENUR sk/ FATİH mah DOĞAN, FATİH SULTAN, KAHRAMANMARAŞ, MADENLİ sk bölgelerinde 22/06/2021 09:00:00 - 22/06/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...